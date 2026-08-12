Atlassian Aktie News: Atlassian am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 153,15 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'808 Punkten steht. Bei 151,00 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 151,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395'386 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie. Am 06.08.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.77 Mrd. USD im Vergleich zu 1.38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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