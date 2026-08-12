Atlassian Aktie News: Atlassian wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Atlassian-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 153,00 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'816 Punkten steht. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 151,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 151,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 196'496 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei 184,00 USD erreichte der Titel am 10.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,26 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 63,38 Prozent sinken.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,54 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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