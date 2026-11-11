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11.11.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend gesucht
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 151,58 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'456 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 154,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 151,48 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 389'241 Atlassian-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 63,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,20 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 04.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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