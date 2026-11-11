Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 152,18 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'215 Punkten tendiert. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 153,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 114'004 Stück.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,11 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Abschläge von 63,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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