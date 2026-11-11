|
11.11.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Atlassian zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 152,18 USD.
Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 152,18 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'215 Punkten tendiert. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 153,25 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 114'004 Stück.
Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,11 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Abschläge von 63,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.43 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.