Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend leichter

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 178,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'414 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Atlassian-Aktie bis auf 176,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 249'101 Atlassian-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 198,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 10,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 56,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 217,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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