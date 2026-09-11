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11.09.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian gibt am Nachmittag ab

Atlassian Aktie News: Atlassian gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 178,04 USD ab.

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 178,04 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'431 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Atlassian-Aktie bei 177,41 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 72'079 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 198,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 10,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 68,53 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 06.08.2026. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian noch ein Gewinn pro Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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