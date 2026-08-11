Atlassian Aktie News: Anleger greifen bei Atlassian am Abend zu

Um 20:26 Uhr stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 154,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'474 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 156,19 USD. Mit einem Wert von 151,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 546'563 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,78 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Atlassian veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,54 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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