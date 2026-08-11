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11.08.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Atlassian. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 153,08 USD.

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 153,08 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'645 Punkten notiert. Bei 154,50 USD erreichte die Atlassian-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,00 USD. Bisher wurden heute 181'520 Atlassian-Aktien gehandelt.

Bei 184,00 USD markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Atlassian veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Atlassian im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,54 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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