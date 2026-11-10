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10.11.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagabend im Minusbereich

Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 147,27 USD.

Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,9 Prozent auf 147,27 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'621 Punkten realisiert. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,01 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,82 USD. Zuletzt wechselten 339'461 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 markierte das Papier bei 229,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,15 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Abschläge von 61,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Atlassian liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Atlassian ein EPS von -0,20 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,71 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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