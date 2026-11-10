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10.11.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 153,30 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 153,30 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'835 Punkten steht. In der Spitze büsste die Atlassian-Aktie bis auf 148,39 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 152,82 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77'551 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 229,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). 50,01 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 63,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 USD, nach -0,20 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.43 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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