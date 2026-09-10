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10.09.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend auf grünem Terrain

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 180,40 USD.

Die Atlassian-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 180,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'134 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 183,61 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 177,80 USD. Bisher wurden heute 365'545 Atlassian-Aktien gehandelt.

Bei 198,56 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 10,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.77 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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