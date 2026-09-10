Atlassian Aktie News: Anleger greifen bei Atlassian am Donnerstagnachmittag zu

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 16:28 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'177 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 183,61 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 103'726 Atlassian-Aktien.

Bei 198,56 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 10,02 Prozent Luft nach oben. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 68,95 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 29.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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