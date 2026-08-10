Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Montagabend fester

Um 20:26 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 153,43 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'638 Punkten steht. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,97 USD zu. Mit einem Wert von 149,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'217'454 Stück gehandelt.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 184,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,92 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 63,48 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian noch ein Gewinn pro Aktie von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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