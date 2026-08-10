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10.08.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 148,35 USD abwärts.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 148,35 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'741 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Atlassian-Aktie bei 145,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,00 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 609'420 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 184,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 24,03 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 62,23 Prozent sinken.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.77 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Atlassian-Bilanz für Q1 2027 wird am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,61 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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