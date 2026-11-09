Atlassian Aktie News: Atlassian am Montagabend gefragt

Die Atlassian-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 154,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'842 Punkten tendiert. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,61 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,37 USD. Zuletzt wechselten 373'075 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 48,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 63,73 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.43 Mrd. USD eingefahren.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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