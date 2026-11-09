Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Atlassian-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 150,44 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'729 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Atlassian-Aktie bei 149,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133'286 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 229,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 34,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 56,03 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,76 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.11.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.77 Mrd. USD im Vergleich zu 1.43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.02.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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