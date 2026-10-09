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09.10.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Atlassian-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 205,37 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 205,37 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Atlassian-Aktie zog in der Spitze bis auf 207,28 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 204,45 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 121'538 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 207,28 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,03 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 266,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Atlassian-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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