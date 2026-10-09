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09.10.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag kaum verändert

Atlassian Aktie News: Atlassian am Freitagnachmittag kaum verändert

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Atlassian-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 203,70 USD.

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Atlassian-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 203,70 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'826 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 207,28 USD. Die Abwärtsbewegung der Atlassian-Aktie ging bis auf 202,51 USD. Bei 204,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 64'169 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,28 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,49 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.77 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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