Atlassian Aktie News: Atlassian schiebt sich am Abend vor

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 178,02 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'427 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 181,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 176,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 393'890 Atlassian-Aktien.

Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 198,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 217,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.08.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Atlassian am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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