Atlassian Aktie News: Atlassian schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 179,71 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'459 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 181,15 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 176,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 131'957 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 198,56 USD. Gewinne von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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