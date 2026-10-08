Atlassian Aktie News: Anleger greifen bei Atlassian am Donnerstagabend zu

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 200,86 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'753 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Atlassian-Aktie bis auf 202,16 USD zu. Bei 197,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 337'906 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 0,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 72,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor