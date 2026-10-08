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08.10.2026 16:29:00

Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Nachmittag fester

Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 198,10 USD zu.

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 198,10 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 31'086 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 201,22 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 197,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 121'406 Atlassian-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,22 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 253,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1.38 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Atlassian Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Atlassian.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,49 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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