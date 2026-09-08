Atlassian Aktie News: Atlassian am Dienstagabend im Ausverkauf

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 177,79 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'572 Punkten realisiert. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,32 USD nach. Mit einem Wert von 184,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 580'904 Aktien.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 68,48 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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