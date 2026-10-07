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07.10.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Mittwochabend

Atlassian Aktie News: Atlassian steigt am Mittwochabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 197,20 USD zu.

Um 20:26 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 197,20 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'132 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 198,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 194,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 179'270 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (56,03 USD). Mit Abgaben von 71,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Atlassian in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.77 Mrd. USD im Vergleich zu 1.38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 04.11.2027 wird Atlassian schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,49 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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