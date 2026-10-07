Atlassian Aktie News: Anleger greifen bei Atlassian am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 194,69 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 31'027 Punkten tendiert. Bei 197,66 USD erreichte die Atlassian-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 194,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 54'690 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 71,22 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 05.11.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Atlassian rechnen Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,49 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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