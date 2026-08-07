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07.08.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Hausse bei Atlassian am Abend

Atlassian Aktie News: Hausse bei Atlassian am Abend

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 37,0 Prozent auf 150,92 USD zu.

Um 20:26 Uhr sprang die Atlassian-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 37,0 Prozent auf 150,92 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'599 Punkten notiert. Bei 151,62 USD erreichte die Atlassian-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,64 USD. Bisher wurden heute 2'983'637 Atlassian-Aktien gehandelt.

Bei 189,15 USD erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.04.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ein EPS von -0,27 USD in den Büchern gestanden. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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