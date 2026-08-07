Atlassian Aktie News: Atlassian zieht am Nachmittag deutlich an

Um 16:28 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 35,8 Prozent auf 149,59 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'641 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 151,37 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 145,64 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'680'387 Atlassian-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 189,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 62,54 Prozent wieder erreichen.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Atlassian hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1.79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,71 Prozent gesteigert.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 5,97 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor