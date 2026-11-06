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06.11.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus Atlassian

Atlassian Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus Atlassian

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 14,8 Prozent auf 156,15 USD.

Die Atlassian-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 14,8 Prozent auf 156,15 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'070 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 152,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'118'112 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 229,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 06.08.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,55 USD. Im letzten Jahr hatte Atlassian einen Gewinn von -0,20 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1.43 Mrd. USD umsetzen können.

Die Atlassian-Bilanz für Q2 2027 wird am 04.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,52 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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