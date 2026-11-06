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06.11.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian bricht am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 14,3 Prozent auf 157,10 USD.
Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 14,3 Prozent im Minus bei 157,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'168 Punkten steht. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 152,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 155,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 497'096 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2026 auf bis zu 229,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 31,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 56,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 64,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.43 Mrd. USD umgesetzt.
Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,52 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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