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06.10.2026 20:27:13
Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 193,10 USD abwärts.
Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 193,10 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 31'273 Punkten steht. In der Spitze büsste die Atlassian-Aktie bis auf 192,81 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 198,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 147'315 Atlassian-Aktien den Besitzer.
Bei 199,00 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 70,98 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2027 auf 5,49 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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