Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit Abschlägen

Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 195,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 31'277 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Atlassian-Aktie bei 195,00 USD. Bei 198,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 64'289 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 199,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Mit einem Kursverlust von 71,40 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1.38 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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