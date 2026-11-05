Atlassian Aktie News: Atlassian gibt am Donnerstagabend ab

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 183,01 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 26'789 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 181,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 186,00 USD. Zuletzt wechselten 437'905 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 25,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,31 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Atlassian am 04.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,51 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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