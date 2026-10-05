Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Montagabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Atlassian-Papiere um 20:26 Uhr 4,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 31'050 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Atlassian-Aktie sogar auf 196,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 197'328 Atlassian-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 71,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Atlassian einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor