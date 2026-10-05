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05.10.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Atlassian gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 194,72 USD.
Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 194,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'987 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Atlassian-Aktie bisher bei 195,18 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,40 USD. Bisher wurden heute 76'695 Atlassian-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,00 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 56,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 71,23 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Atlassian 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Atlassian im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Atlassian 1.38 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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