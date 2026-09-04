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04.09.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit negativen Vorzeichen

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 190,02 USD.

Um 20:26 Uhr rutschte die Atlassian-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 190,02 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'480 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 186,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 347'748 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Bei 198,56 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,49 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,51 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’795.87 19.72 S1BOXU
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Long 12’909.65 8.91 SRDBIU
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