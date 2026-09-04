Atlassian Aktie News: Atlassian gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 190,40 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'551 Punkten steht. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 186,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139'334 Atlassian-Aktien.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 198,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 4,28 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 56,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Atlassian dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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