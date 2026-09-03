Atlassian Aktie News: Atlassian zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr wies die Atlassian-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 195,65 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'530 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 190,61 USD. Bisher wurden heute 393'336 Atlassian-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 198,56 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 1,46 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 1.77 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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