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03.09.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug
Die Aktie von Atlassian gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 198,34 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,4 Prozent auf 198,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'303 Punkten notiert. Die Atlassian-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 190,61 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 178'709 Atlassian-Aktien.
Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 0,02 Prozent niedriger. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 71,75 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.77 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian 1.38 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,49 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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