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02.11.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit Verlusten

Atlassian Aktie News: Atlassian am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Atlassian gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 191,12 USD.

Um 20:26 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 191,12 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'156 Punkten notiert. Bei 186,79 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 191,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223'338 Atlassian-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 70,68 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,20 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Atlassian 1.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Atlassian-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 5,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
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