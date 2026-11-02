Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Atlassian-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 187,62 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'731 Punkten steht. Die Atlassian-Aktie gab in der Spitze bis auf 186,79 USD nach. Bei 191,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 75'589 Atlassian-Aktien.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 229,96 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,57 Prozent. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Atlassian-Aktie 70,14 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 lud Atlassian zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Atlassian am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Atlassian.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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