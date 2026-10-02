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02.10.2026 20:27:13

Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Abend südwärts

Atlassian Aktie News: Atlassian tendiert am Abend südwärts

Die Aktie von Atlassian gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 187,26 USD.

Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 187,26 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'773 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Atlassian-Aktie bis auf 186,68 USD. Bei 190,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 144'503 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 199,00 USD. Mit einem Zuwachs von 6,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 70,08 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Atlassian die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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