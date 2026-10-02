Atlassian Aktie News: Atlassian präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 190,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 31'010 Punkten liegt. Bei 191,79 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 190,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 64'017 Atlassian-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 199,00 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,58 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,03 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 70,56 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 06.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie eingenommen. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Atlassian-Aktie in Höhe von 5,49 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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