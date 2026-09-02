Atlassian Aktie News: Atlassian legt am Mittwochabend zu

Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 187,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'124 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Atlassian-Aktie bis auf 192,87 USD. Mit einem Wert von 188,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 352'768 Aktien.

Am 01.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,09 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,91 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Atlassian-Aktie derzeit noch 70,18 Prozent Luft nach unten.

Für Atlassian-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Atlassian veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 USD je Aktie erzielt worden. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian im Jahr 2027 5,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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