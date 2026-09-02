Atlassian Aktie News: Atlassian am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Atlassian zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 189,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'135 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Atlassian-Aktie bei 192,87 USD. Bei 188,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 136'448 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 01.09.2026 markierte das Papier bei 197,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 56,03 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Mit einem Kursverlust von 70,46 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Atlassian gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1.38 Mrd. USD eingefahren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2027 5,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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