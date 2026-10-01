Atlassian Aktie News: Atlassian haussiert am Abend

Das Papier von Atlassian konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 190,06 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'521 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 190,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,72 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234'875 Stück gehandelt.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 199,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Atlassian -0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.77 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

In der Atlassian-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 5,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor