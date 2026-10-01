Atlassian Aktie News: Atlassian am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 186,30 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'367 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 186,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70'930 Atlassian-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 199,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,03 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 69,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 USD, nach -0,09 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.77 Mrd. USD – ein Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Atlassian 1.38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor