Atlassian Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Atlassian

Um 20:26 Uhr fiel die Atlassian-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 187,80 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'059 Punkten notiert. Der Kurs der Atlassian-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,48 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 446'342 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (197,09 USD) erklomm das Papier am 31.08.2026. 4,95 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Atlassian-Aktie 235,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Atlassian-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD gegenüber -0,09 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.77 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 5,49 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind

Ausblick: Atlassian legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor