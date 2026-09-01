|
01.09.2026 16:29:00
Atlassian Aktie News: Atlassian am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 191,04 USD.
Die Atlassian-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 191,04 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'125 Punkten notiert. Im Tief verlor die Atlassian-Aktie bis auf 187,55 USD. Bei 190,58 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 215'048 Atlassian-Aktien.
Bei 197,09 USD erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,03 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 70,67 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Atlassian liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.77 Mrd. USD gegenüber 1.38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Atlassian ein EPS in Höhe von 5,49 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Bullen übernehmen das Ruder: Atlassian-Aktie nach Milliarden-Umsatz im Aufwind
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst im Plus -- DAX zum Handelsende tief im Minus -- Wall Street schliesslich leichter -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Leitindex zeigte sich am Dienstag oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt erlitt Verluste. Die US-Börsen bewegten sich im Minus. Die asiatischen Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.