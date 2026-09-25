AtlasClear veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AtlasClear hat am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AtlasClear ein EPS von -0.040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 136.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.020 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte AtlasClear ein EPS von -0.380 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84.62 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20.05 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10.86 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch