AtlasClear informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AtlasClear veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte AtlasClear ebenfalls 0.010 USD je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.4 Millionen USD – ein Plus von 26.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AtlasClear 4.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch